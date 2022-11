CdS svela un retroscena: “ADL ha chiesto tre cose a Spalletti quando è arrivato a Napoli”

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, ha svelato un retroscena relativo all’arrivo di Luciano Spalletti al Napoli. Pare che Aurelio De Laurentiis gli abbia chiesto tre piccole cose. Questo quanto evidenziato:

“Il giorno in cui Aurelio De Laurentiis l’ha trascinato fuori dal Bosco Verticale e, soprattutto, dalla “Rimessa” di Montaione, tanto per gradire gli chiese «piccole cose»: prendersi il Napoli sopraffatto dai costi e dai fallimenti tecnico-economici precedenti, lavorare sapendo che dinnanzi ad offerte interessanti non ci sarebbero stati dubbi sulle cessioni, infine, riconquistare la Champions, necessaria come l’aria”.