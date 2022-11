Un servizio di SportMediaset ha elogiato la partita dei partenopei contro l’Atalanta. “Partita da premier, Napoli come il City”: così viene commentato il match del Napoli. Partenopei celebrati anche per la grande prova di forza mentale: in campionato gli azzurri sono andati sotto 4 volte con Hellas Verona, Lazio, Bologna ed Atalanta, tutte e 4 poi uscite rimontate e sconfitte.