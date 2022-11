Victor Osimhen con la rete di ieri contro l’Atalanta ha raggiunto Bruno Giordano e Antonio Juliano a 37 reti in maglia azzurra. Entra perciò nella classifica all time dei migliori marcatori del Napoli, precisamente nella top 30. Numeri straordinari per un attaccante tormentato da numerosi e gravi infortuni nel corso della sua esperienza partenopea.