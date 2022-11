Mourinho ritorna a parlare della partita contro il Napoli: “Sconfitta immeritata, Osimhen…”

Dopo aver perso il derby contro la Lazio per 1-0, rete di Felipe Anderson, Josè Mourinho è ritornato a parlare della partita contro il Napoli.

Ciro Ferrara, inviato Dazn, ha chiesto il motivo dell’ennesima sconfitta in un big match casalingo all’allenatore portoghese e questa è stata la sua risposta:

“Penso che non abbiamo mai meritato di perdere. L’Atalanta ha vinto 1-0, facendo contro di noi un solo tiro in porta. Il Napoli ha vinto grazie ad un grandissimo gol di Osimhen, giocando la partita in cui ha sofferto di più in tutta la stagione. La Lazio è stata brava a far il suo gioco: lasciarci spazio per il palleggio e chiudersi dietro la linea della palla“