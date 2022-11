Sport Mediaset scrive così a riguardo alla vittoria netta del Napoli ieri a Bergamo, avversario ostico e difficile da affrontare. Ecco cosa riporta:

«ApoteOsi. Il Napoli esce dal Gewiss Stadium di Bergamo con una vittoria – la nona consecutiva in campionato per la prima volta dal febbraio 2018 (10 di fila nella gestione Sarri) – e la conferma, se ce n’era ancora bisogno, di essere una squadra da scudetto. Non arrivano a caso i successi in casa di Lazio, Milan, Roma e Atalanta. Anche in una serata più difficile e sofferta rispetto ad altre occasioni, la squadra di Spalletti dimostra solidità e cuore freddo: quello che è servito per rimontare lo svantaggio prima e per limitare le sfuriate della Dea fino al triplice fischio dopo.

ApoteOsi perché la vittoria porta il nome del suo implacabile attaccante, Victor Osimhen, che da quando è tornato dopo lo stop muscolare ha messo a segno sei gol in quattro gare. E sono otto i centri in campionato, che lo lanciano in testa alla classifica cannonieri: per il nigeriano una media-gol impressionante, con una rete ogni 91 minuti (725 i minuti giocati finora). Un gol ma anche l’assist per il gol di Elmas, schierato a sorpresa da Spalletti al posto di Raspadori, che regala la vittoria agli azzurri. Osimhen è una furia. Suo il tocco di mano che provoca il rigore a favore dell’Atalanta: un episodio che scatena ancora di più il nigeriano, trascinatore dei suoi verso la rimonta e i pesantissimi tre punti.

Quello che esce vincente da Bergamo è un Napoli che dimostra di non dipendere da un giocatore. La macchina funziona al di là dell’assenza di Kvaratskhelia (8 gol stagionali tra campionato e Champions), fermato da una lombalgia acuta alla vigilia, indiscusso protagonista di questa prima fase di stagione da applausi della squadra azzurra. La classifica dice +6 sul Milan secondo: ora Empoli e Udinese in casa prima della pausa per il Mondiale. Il Napoli non vuole più fermarsi, Napoli vuole continuare a sognare».