In grande emergenze per gli infortuni, Massimiliano Allegri schiera un attacco inedito in vista del Derby d’Italia. Ecco le scelte ufficiale dei due allenatori:

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; A. Sandro, Bremer, Danilo; Kostic, Rabiot, Locatelli, Fagioli, Cuadrado; Miretti ; Milik ; all. Allegri

Inter (3-5-2): Onana; Acerbi, Skriniar, De Vrij; Dimarco, Mkhitarian, Calhanoglu, Barella, Dumfries; L.Martinez, Dzeko; all. Inzaghi