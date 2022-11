Il Corriere della Sera commenta l’ottima prestazione degli azzurri, usciti con i 3 punti in tasca da Bergamo, cosa non scontata visto che giocare bene e vincere lì è difficile per chiunque. Ecco cosa scrive il quotidiano:

«Bergamo Il paradosso: tre gol nella prima mezz’ora in una partita, bella per intensità, in cui però i tiri in porta non sono stati tantissimi. Atalanta e Napoli sono due squadre che scelgono di giocare a campo aperto. Scelgono di dar vita a uno spettacolo di livello europeo. Ritmo, velocità e anche tanta attenzione. E il copione si ripete: partenopei meritatamente sotto di un gol, si compattano, rialzano la testa ed è come se dicessero agli avversari: come vi siete permessi? Il Napoli vince in rimonta, ed è la quinta volta che succede in stagione. Anche questo un segnale di carattere. La vigilia stavolta è stata più movimentata del solito: le auto rubate a Kvaratskhelia e Kim, la lombalgia del georgiano che gli ha impedito di partire. Disavventure dalle quali evidentemente il Napoli ha tratto forza ulteriore».