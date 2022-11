Come riportato da Calciomercato.com Cristiano Giuntoli si sta muovendo con largo anticipo per rinforzare il centrocampo del Napoli. E’ infatti a lavoro per portare in Campania i giovani talenti di Udinese ed Empoli, rispettivamente Lazar Samardzic (2003) e Tommaso Baldanzi (2002)

Per quanto riguarda l’interessamento per il centrocampista friuliano, c’è già stato un summit tra le due società. Tuttavia la richiesta di oltre 20 milioni potrebbe risultare un enorme ostacolo.