Arriva la sentenza ai danni dei tifosi dell’Atalanta: ecco la decisione

E’ arrivata la sentenza ufficiale da parte del giudice sportivo della Lega calcio di Serie A ai danni dell’Atalanta per l’atteggiamento dei suoi tifosi. Alla dea è stata inflitta una multa da 25 mila euro infatti per:

“avere i suoi sostenitori, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale, nonchè cori oltraggiosi di matrice religiosa, percepiti da tutti i collaboratori della Procura Federale presenti nelle varie parti dell’impianto (€ 12.000,00); per avere, inoltre, suoi sostenitori, al termine della gara, intonato un coro insultante nei confronti del Direttore di gara (€ 3.000.00); per avere, infine, suoi sostenitori, nel corso della gara ed al termine della stessa, lanciato, anche in direzione del Direttore di gara e di un calciatore della squadra avversaria, alcuni oggetti di varia natura sul terreno di giuoco che non colpivano alcuno (€ 10.000,00); sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.“

Ammenda anche per i tifosi del Napoli pari a 5.000€. Stando ai fatti al ’44 del primo tempo hanno intonato cori insultanti ai danni dell’allenatore avversario.