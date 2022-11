Luciano Spalletti, in vista della trasferta di oggi a Bergamo, ha avuto una doccia fredda durante l’allenamento: il piccolo fastidio alla schiena di Kvara che lo rende indisponibile.

In realtà, già da giovedì Kvara aveva avvisato Spalletti e lo staff medico del fastidio, che aveva suggerito di consigliare al giovane talento prudenza, dopodiché ieri Kvara non riusciva proprio a scattare e non si è allenato con la squadra.

La speranza sul suo rientro si chiama Napoli-Empoli; in questi giorni, attraverso antidolorifici e trattamenti vari, si cercherà di recuperarlo per la sfida di martedì sera, mentre stasera Spalletti pare orientato a puntare su Giacomo Raspadori a sinistra.

Fonte: Tuttosport.