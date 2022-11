Top&Flop: Il Napoli vince una partita sofferta contro la Dea, Osimhen micidiale

Ecco a voi il Top e il Flop di Atalanta-Napoli, targato MondoNapoli:

TOP: Il nostro top è ancora lui: Victor Osimhen. Il nigeriano ha distrutto la difesa della Dea, Demiral in continuo affanno su di lui; un gol e un assist per il bomber azzurro. In perfette condizioni fisiche e mentali, dopo l’infortunio ha dimostrato a suon di gol di essere lui il punto centrale del Napoli.

FLOP: Come flop invece a malincuore scegliamo il chucky Lozano, poco reattivo e molto disordinato in entrambe le fasi, non dà mai una mano a Di Lorenzo lasciando molto spazio Maehle.