Toloi: “Dispiace aver perso questa partita e per il risultato. Osimhen è un gran calciatore”

Rafael Toloi ha parlato ai microfoni di Sky dopo la partita con il Napoli. Queste le sue parole a Sky: “Dispiace per il risultato di questa partita. Mi volevo anche scusare con l’arbitro ma non ci sono riuscito . Siamo una squadra forte e questa partita ci deve dare consapevolezza di questo. Sapevamo bene la forza dell’avversario, ma anche noi siamo forti e possiamo fare bene, non vogliamo togliere merito al Napoli. Osimhen è un gran calciatore. Siamo contenti del nostro inizio, abbiamo un gruppo forte e un gran allenatore, ci mancano ancora 2 match prima della sosta e vogliamo fare bene”.