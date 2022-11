Alessandro Bonan, conduttore di Sky Sport, oggi è intervenuto su Sky Sport 24 in attesa del suo programma di stasera, “Sky Calcio l’originale”.

In particolare, Bonan ha anche parlato del big match di oggi, tra Atalanta e Napoli, ma anche del Milan e ha sottolineato come un po’ tutti, tra addetti ai lavori e tifosi, attendono come il Napoli reagirà nei momenti di difficoltà.

“Il Milan contro lo Spezia scende in campo con nella testa alle orecchie la partita di Bergamo. Sarà un’occasione da sfruttare. Il passo falso del Napoli però favorirebbe anche l’Atalanta. È un passaggio non decisivo ma siamo vicini ad una fase in cui più si è vincenti e meglio si sopporta il mese di stop per i Mondiali”.