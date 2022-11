Serie B – Il Bari non riesce più a vincere. Pareggio in casa del Benevento

Il Bari non riesce più a vincere, ed è da ormai un mese che i biancorossi non vincono in una partita ufficiale. Il club della famiglia De Laurentiis si ferma anche questa volta e non riesce ad andare oltre il pari in casa del Benevento. I galletti sono costretti ad inseguire per il gol al minuto 37 di Improta. Al minuto 75 viene assegnato un rigore ai pugliesi grazie all’ausilio del Var e il capocannoniere della serie cadetta Walid Cheddira batte al minuto 77 Paleari e fa 1-1. Il match tra le due compagini si chiude con questo risultato, con il Bari che rischia di scendere al sesto posto.