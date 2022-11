Primavera Napoli – I convocati di mister Frusaltupi per la trasferta di Verona

Il Napoli Primavera deve affrontare il Verona nell’undicesima giornata del campionato di categoria. I ragazzi di mister Frustalupi arrivano da quattro risultati utili consecutivi in campionato, ma martedì hanno subito una pesante sconfitta in casa del Liverpool. Gli azzurrini vogliono riscattare il risultato della trasferta inglese, così da poter lasciare le zone calde della classifica. Il Verona è a 2 punti, e una vittoria garantirebbe il sorpasso in classifica. Ecco i convocati del mister azzurrino per la trasferta di domani:

Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Boni, D’Avino, De Pasquale, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Lamine, Marranzino, Obaretin, Pesce, Pontillo, Rossi, Russo, Sahli, Spavone, Turi.