Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “L’anno scorso il mio pronostico sull’Atalanta è stato sbagliato: li immaginavo tra le squadre in lotta per lo scudetto, ma alla fine è arrivata ottava. Attualmente è seconda, ha cambiato del tutto il modo di giocare. Credo, però, che abbia qualche punto in più rispetto a quelli che meritava. Il Napoli invece merita di stare in prima posizione, sta esprimendo senza subbio un miglior gioco rispetto agli altri”.