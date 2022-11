Zenoni: “Spalletti sta facendo cose fuori dal normale. Di Lorenzo e Mario Rui? Possono giocare in squadre di mezza Europa”

Damiano Zenoni, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Che gara ti aspetti con il Napoli? Sarà una bella partita. L’Atalanta è in forma, ma dovrà affrontare una squadra offensiva, sicuramente superiore. Sono sorpreso dall’andamento degli azzurri, ma conosco Spalletti, sta facendo cose fuori dal normale. È un tecnico di prim’ordine, ed è un peccato per il club azzurro doversi fermare per la pausa Mondiali. L’operato di Luciano è stato fantastico come quello della società per gli acquisti ingaggiati e il loro impatto in Serie A. Questa squadra sta superando le aspettative della stessa società”.

“Ruolo dei terzini nel gioco di Spalletti? Di Lorenzo e Mario Rui sono due calciatori sottovaluti, potrebbero giocare in squadre di mezza Europa. Hanno piedi molto educati e svolgono entrambe le fasi, sia offensiva sia difensiva. Di Lorenzo è un calciatore totale. Spalletti ha scoperto due calciatori fantastici, non si può chiedere di meglio, si tratta di due top”.