Tuttosport – Gli occhi del Napoli su un talento del Cagliari. Sfida a 3 club di A per Zito Luvumbo

Il Napoli è sempre molto attento al mercato in entrata e a possibili nuovi acquisti per il futuro. Come riportato da Tuttosport la compagine azzurra ha messo gli occhi su Zito Luvumbo, talento impegnato in Serie B con il Cagliari, proprietario del suo cartellino. Il quotidiano torinese parla anche di una sfida a 4 squadra per il jolly offensivo del club sardo. Oltre al Napoli sul talento angolano ci sono gli occhi di Fiorentina, Torino e Sassuolo, che stanno seguendo le sue partite con molta attenzione.