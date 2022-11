La partita Atalanta-Napoli, come riportato dal quotidiano Tuttosport, vedrà il Gewiss Stadium di Bergamo tutto esaurito. La Curva Pisani, il settore Ospiti e la Tribuna Rinascimento sono totalmente esaurite. Sarà dunque una bolgia lo stadio degli orobici in cui gli azzurri scenderanno in campo per dare un forte segnale in chiave lotta scudetto. Restano pochissimi biglietti invenduti, ma nel giro delle prossime ore non ci sarà più nessuna possibilità per assistere al match di campionato.