Stendardo: “Spalletti? Il miglior allenatore passato a Napoli nell’ultimo ventennio. Kim? Una sorpresa continua”

Guglielmo Stendardo, ex calciatore, è stato intervistato da Il Mattino, dove ha parlato della sfida Atalanta-Napoli e non solo.

“La sfida vera sarà in campo, anche perché sono le due squadre che giocano meglio in Italia. Nel caso del Napoli, anche in Europa. Napoli e Atalanta in testa al campionato a novembre: chi l’avrebbe detto in estate? L’avrebbero detto in pochi. A modo loro sono due sorprese, ma se sono così in alto non è un caso. Scudetto? Senza dubbio Napoli ne ha più bisogno. Manca da tanto, troppo tempo. E ha più credibilità: un’esperienza diversa, una rosa lunga. Conosco bene Percassi, per l’Atalanta la salvezza è l’obiettivo di ogni stagione. Sono persone umili ma sanno di poter puntare almeno all’Europa. Credo arriveranno tra le prime quattro o cinque posizioni. Spalletti? Il miglior allenatore passato a Napoli nell’ultimo ventennio. Più di Sarri? Quella squadra dei 91 punti era bellissima da vedere in campo, intendiamoci, ma secondo me sì. Per un motivo molto semplice: il Napoli di Spalletti – che è arrivato appena un anno fa – può ancora fare meglio di quanto già sta facendo. Su chi punterei di più tra Kim e Ostigard? Avevo seguito Ostigard già lo scorso anno, per me non è una sorpresa il suo rendimento. Ma Kim è impressionante: sta sostituendo Koulibaly come fosse la cosa più facile al mondo, è sempre pronto e concentrato, ha grande leadership. Una sorpresa continua”.