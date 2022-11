Sconcerti: “Preferisco Zielinski a centrocampo, l’assenza di Kvara non è un dramma”

A Tmw Radio Mario Sconcerti ha commentato il bollente week-end di campionato:

“Non cambia drammaticamente ma cambia. Il georgiano è la sorpresa del campionato, è decisivo. Raspadori è un ottimo sostituto, è forse il miglior giovane in Italia ma deve sostituire il migliore del Napoli. E’ un’assenza importante. La partita con l’Atalanta? Raspadori è molto duttile, sa concludere e preparare il gioco, l’altro parte e dribbla. Nella partita non credo cambierà molto, le due squadre sono ben definite, l’Atalanta cercherà di assaltare. In questo tipo di partite, molto importanti, credo che ci sia il dovere di turnare i giocatori. Io preferisco un centrocampo con Zielinski. ma con Ndombele sei più coperto”.