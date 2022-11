Pavarese: “C’è una sfida che mi preoccupa di più dell’Atalanta, vi spiego il motivo”

Luigi Pavarese ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della sfida contro l’Atalanta di domani. Si dice più preoccupato però per il match con l’Empoli, perché il Napoli fatica di più con le squadre piccole del campionato, e l’anno scorso lo scudetto è stato perso contro i toscani. Queste le sue parole: “L’Atalanta è una squadra molto forte che però paga il match perso contro la Lazio. A me preoccupano più le ultime due sfide che quella di Bergamo. Il campionato l’anno scorso è stato perso contro squadre di livello inferiore, soprattutto al Maradona. Il vento sembra essere cambiato, ma attenzione alla sfida di martedì che non va sottovalutata”.