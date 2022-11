Napoli, Danilo ti sfida: “Siamo a 10 punti dal primo posto, ma vogliamo vincere”

Nell’ultima edizione del format “1vs1” di DAZN, il protagonista è stato il difensore della Juventus Danilo. Tanti i temi trattati, ma il più importante riguarda chiaramente gli obiettivi dei bianconeri, impegnati in un’insolita lotta per la Champions.

Ecco le parole del brasiliano: “Siamo distanti ben dieci punti dal primo posto, ma non ci arrendiamo: quello è il nostro obiettivo, dobbiamo cercare di agguantare il primato in classifica. La Juventus deve vincere sempre, non posso dire che siamo in un momento buono, ,a dobbiamo guardare oltre”.

“Dobbiamo puntare alla testa della classifica, perché è un obiettivo che si può raggiungere con l’atteggiamento che stiamo mostrando nelle ultime partite, e cercando di tenersi lontano da quello che viene detto da chi sta fuori dal campo. A tale riguardo, la vittoria contro il Lecce è beneagurante: lì abbiamo dimostrato la nostra forza. Nel calcio, così come accade nella vita, ci sono i momenti brutti, ma è sempre più importante la voglia di rialzarsi”.