Giury Garics, ex giocatore di Napoli e Atalanta, è intervenuto a Radio Marte per parlare del match in programma domani al Gewiss tra Napoli e Atalanta:”Di Lorenzo e Mario Rui? Sono due grandi calciatori, saranno sicuramente molto sollecitati dal tipo di gioco che propone Gasperini, ma sono tanti i duelli interessanti di questo match”.