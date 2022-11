“Ecco chi prenderà il Napoli agli ottavi”, il pronostico di Collovati

L’ex campione del mondo con l’Italia ai Mondiali del 1982 Fulvio Collovati ha parlato del Napoli di Spalletti durante Febbre a 90.

Di seguito le sue parole nell’intervento a Vikonos Web Radio/Tv: “Nessuno come il Napoli, quest’anno è stupefacente, la squadra gioca con intensità tale da non aver paura di nessuno, ho giocato ad Anfield col Genoa e so cosa vuol dire vincere lì, il Napoli ha avuto grandissima personalità ed in questo momento non ci sono squadre in grado di fermare gli azzurri”.

Sul sorteggio della Champions League: “Probabilmente il Napoli agli ottavi di Champions prenderà una tedesca, tra Dortmund, Lipsia ed Eintracht non fa paura nessuna. E secondo me pure col Bayern Monaco questo Napoli se la giocherebbe tranquillamente. Al massimo in futuro ci sarà da temere qualche squadra inglese, come ad esempio il City, lo stesso Liverpool ed il Tottenham di Conte”.

Sulle altre squadre italiane impegnate in Europa: “Malissimo la Juventus, molto bene il Milan e l’Inter, che secondo me, per completezza e qualità dell’organico, è la squadra che più deve temere il Napoli in chiave scudetto”.