D’Amico: “Il Napoli ha fatto un ottimo mercato e ha sostituito egregiamente alcuni calciatori”

Andrea D’Amico, operatore di mercato, è intervenuto nel corso di ‘Si Gonfia la Rete’ su Radio CRC. Oggetto del discorso è stato il mercato azzurro, definito ottimo per i giocatori che sono arrivati per sostituire gli ex. Queste le sue parole: “Il Napoli ha fatto un ottimo mercato e sopperito a quelle che sembravano delle mancanze di struttura. Alcuni calciatori sembravano insostituibili, ma nel calcioè importante la progettualità. Sono arrivati ottimi giocatori e c’è un grande allenatore. Sembrava che lo Scudetto perso lo scorso anno fosse l’ultima occasione per vincere, ma quest’anno stanno facendo di nuovo molto bene”.