Bagni: “Napoli? Lo vedo già ai quarti di Champions, anche se pescasse il Psg”

Salvatore Bagni, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta Dello Sport, dove ha parlato tra le altre cose della situazione del Napoli e dei suoi prossimi impegni.

“Atalanta-Napoli? Vado oltre. Agli azzurri può anche capitare di non vincere a Bergamo, ma cambia poco. Alla fine saranno primi perché sono più forti nella testa oltre che nel modo di stare in campo. Anche a Liverpool ho goduto nel vedere il modo in cui Spalletti fa giocare la squadra. Champions League? Vedo il Napoli proiettato ai quarti, anche se prendesse il Psg”.