Babù: “Il Napoli vincerà nettamente a Bergamo, ecco il mio pronostico”

L’ex calciatore Anderson Babù ha parlato ai microfoni di TV Luna della sfida di domani contro l’Atalanta e della sconfitta con il Liverpool. Il brasiliano ha inoltre pronosticato il risultato della sfida tra i partenopei e i bergamaschi, pronosticando una netta vittoria azzurra. Queste le sue parole, con un discorso anche sulla maturazione di Osimhen: “Sempre molto difficile giocare in stadi come Anfield, anche se si è vista comunque una bella partita per intensità, e il Napoli ha giocato alla pari per più di ottanta minuti. Vedo Osimhen molto più maturo, protesta e litiga meno, merito anche di Spalletti che lo ha fatto crescere anche con qualche tiratina d’orecchie. Non sono d’accordo sul fatto che un pareggio con l’Atalanta sia un buon risultato, la qualità azzurra è superiore a quella dell’Atalanta, e per questo second me il Napoli vincerà 1-3″.