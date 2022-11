Ufficiale – Osimhen beffato: è di Diaz il gol più bello del mese di ottobre

Brahim Diaz si è aggiudicato il premio Goal Of The Month presented by crypto.com del mese di ottobre. Il rossonero ha vinto grazie al suo goal messo a segno lo scorso 8 ottobre contro la Juventus, nella sfida che ha visto il Milan battere i bianconeri 2-0. La perfetta azione personale con la quale ha realizzato il secondo gol ha permesso a Brahim Diaz di superare nelle votazioni dei tifosi, sui canali social della Seria A, la splendida conclusione da posizione defilata di Osimhen nel match vinto dal Napoli contro la Roma.