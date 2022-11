Il Napoli, dopo lo straordinario percorso in Champions, si ributta sul campionato e su Atalanta-Napoli, una sfida molto interessante e di alta quota.

Alla sosta mancano 3 partite e il Napoli deve cercare di staccare tutti in vetta, magari con 9 punti, in modo da presentarsi alla sosta dopo il Mondiale in vista della gara con l’Inter nella miglior situazione di classifica. L’Inter sarà proprio osservata speciale, in quanto la squadra di Inzaghi ha già 8 punti di distanza e potrebbe aumentare, considerando che dovrà giocare contro Juventus ed Atalanta in queste ultime 3 gare, e poi sarà la prima squadra che il Napoli affronterà dopo la sosta.

Dunque, occorre un ultimo sprint in queste tre partite per consolidare la leadership con tre vittorie, che permetterebbe di eguagliare la striscia di 11 vittorie fatte dallo stesso Spalletti con la Roma.

