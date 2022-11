Mario Giuffredi, agente di diversi calciatori del Napoli, come Di Lorenzo e Mario Rui, ha concesso un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb dove ha parlato della situazione del Napoli, del rendimento strepitoso che ha avuto.

In particolare, all’agente è stato chiesto se fosse sorpreso da questo incredibile Napoli. La risposta:

“Per gli altri è una sorpresa, per me no. Io vivo quotidianamente Napoli, ho tre giocatori, conosco le varie figure, il progetto e sapevo che stava nascendo qualcosa di importante”.

I suoi Di Lorenzo, Politano e Mario Rui sono protagonisti di questo sogno.

“Stanno facendo un grande campionato. Fino ad oggi hanno dimostrato di essere protagonisti. Ma i protagonisti del Napoli sono ventiquattro”.

Infine, ha annunciato novità sul rinnovo di Di Lorenzo:

“Parlerò durante la sosta con il Napoli per il contratto di Giovanni”.