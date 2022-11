Ssc Napoli, il report di allenamento del 3 novembre

La Ssc Napoli, attraverso il uso sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 3 novembre.

“Dopo la gara di Liverpool, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma a Bergamo sabato alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 3 dove ha svolto torello. Successivamente lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto”.