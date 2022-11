Sacchi: “Il Napoli gioca il miglior calcio in Italia. Il risultato con il Liverpool è bugiardo”

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha scritto su La Gazzetta Dello Sport a proposito del rendimento del Napoli.

“Il Napoli gioca di gran lunga il miglior calcio in Italia. Gli azzurri sono andati ad Anfield senza paura, e il risultato è bugiardo. I Reds hanno dovuto usufruire di tutta la loro storia, qualità e forza fisica per vincere. Il Napoli in questo avvio di stagione sta dimostrando che per fermare gli avversari bisogna fare il proprio gioco. Altro che aspettare e ripartire! Spalletti ha creato una squadra dove ci sono undici giocatori sempre in posizione attiva. Tutti sanno che devono fare, si muovono con sincronismi collaudati. Mi auguro che questo spettacolo duri a lungo. Il Napoli è un collettivo con motivazioni, generosità e chiare idee di gioco”.