Luciano Spalletti, in questi due giorni prima della gara di Bergamo, dovrà essere bravo a lavorare anche da un punto di vista mentale, per eliminare le scorie della sconfitta di Liverpool.

Il tecnico ha già operato in questo senso nell’aereo che ha riportato gli azzurri dall’Inghilterra all’Italia, dove ha fatto i complimenti alla squadra e al capitano per l’ottimo girone e ha invitato tutti a tenere la testa alta in vista delle prossime sfide.

Inoltre, nel colloquio ad alta quota, Spalletti si è raccomandato con la sua squadra di riposare e di avere nuove energie in vista del campionato, in modo da dare tutto in queste tre sfide rimaste.

Fonte: Repubblica-edizione Napoli.