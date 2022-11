La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte di Spalletti per la partita di sabato contro l’Atalanta: “Appare probabile che al Gewiss Stadium tornino titolari Mario Rui, Piotr Zielinski e Hirving Lozano. Un cambio per reparto è la norma finora seguita dal tecnico toscano. Poi ci sarà da valutare come sfruttare al meglio il potenziale dei centravanti, visto che dietro il capocannoniere del campionato Victor Osimhen, Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone incalzano e chiedono spazio”.