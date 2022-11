Napoli-Udinese accelerata per i biglietti: già esaurita Curva B

Procede a velocità supersonica la vendita dei biglietti per la gara Napoli-Udinese, in programma sabato 12 novembre alle 15.00 al Maradona. In poco più di un’ora dall’uscita dei biglietti, la Curva B è già sold out e si prospetta nuovamente il pubblico delle grandi occasioni allo stadio. Il Napoli con le suo ottime prestazioni e il primo posto è ormai entrato nel cuore dei tifosi e ogni settimana è diventata una vera e propria caccia al biglietto. Disponibili ancora i tagliandi per gli altri settori, ecco i prezzi:

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 35,00