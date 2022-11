Michu: “Sono andato al Napoli per sentirmi di nuovo un calciatore, ma non ci sono riuscito. Convivo con un dolore alla caviglia”

Michu, ex calciatore con un passato al Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Telegraph dove ha parlato, tra gli argomenti, del suo approdo in azzurro.

“La mia caviglia destra è quella di un novantenne. Anche se gioco a padel, mi si gonfia come una palla da basket. Ho un dolore cronico con cui convivere. Non ci sono più cure. Ho subito varie operazioni, ma non voglio più prendere pillole o così tante medicine. Napoli? Sono andato lì in prestito per sentirmi di nuovo un calciatore, ma non ci sono riuscito. Non vedevo l’ora di cambiare scenario in un campionato come quello italiano, ma le cose non sono andate secondo le mie speranze”.