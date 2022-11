Inter: Lukaku come Pogba, rischia di saltare il Mondiale

Secondo le ultime notizie in arrivo da Milano, le condizioni di Romelu Lukaku sarebbero più serie del previsto e la sua convocazione al Mondiale, al momento, appare in dubbio. L’attaccante nerazzurro è volato in Belgio, non ancora al massimo dopo il lungo infortunio che lo ha costretto a saltare praticamente tutta la prima parte di stagione.

Per tale motivo, nei prossimi giorni proseguirà nel suo paese natale le terapie del caso (effettuando eventuali corsette leggere) per smaltire in fretta il il risentimento alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Lukaku tra una settimana si sottoporrà a nuovi controlli per capire quando potrà rientrare in campo.

Nonostante in Belgio regni ancora ottimismo nel vederlo guidare la nazionale in Qatar, l’attaccante non avrebbe alcuna certezza che da qui a 20 giorni possa essere arruolabile per l’esordio contro il Canada. Ed anche il suo stato di forma desta molti dubbi. Per questo motivo il ct Martinez starebbe già pensando ad eventuali alternative da proporre.