Il Mattino – Ostigard è già un beniamino dei tifosi. Rappresenta il presente e il futuro della squadra

L’edizione odierna de Il Mattino ha scritto a proposito di Leo Skiri Ostigard, difensore norvegese che si è fatto notare per le sue prestazioni in Champions League. L’ex Genoa è già diventato un beniamino dei tifosi, andando in rete con i Rangers e vedendosi un gol annullato contro il Liverpool. Il calciatore è arrivato al Napoli volendo con forza la destinazione, facendolo notare rifiutando altre possibili compagini. Il 22enne si è integrato fin da subito nel nuovo gruppo, e si è fatto apprezzare soprattutto per le sue qualità da lottatore. Rappresenta il presente ed il futuro del Napoli.