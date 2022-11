Si avvicina la sosta forzata per il Mondiale, un fattore che avrà un impatto nuovo nel corso della stagione per il semplice fatto che non c’è mai stata una sosta così lunga.

In questa sosta la squadra azzurra rifarà una preparazione per mantenere i giocatori in forma e Spalletti delineerà con la società le future strategie, anche se il Napoli ha le idee chiare per il mercato.

La società ha già chiarito che non ci saranno interventi sul mercato volti a modificare la rosa, e nonostante alcune lacune nella rosa che lo stesso tecnico ha evidenziato, non ci sarà nessun acquisto. Al limite, se durante il Mondiale qualche giocatore attirerà l’attenzione della società, si valuterà di acquistarlo e di lasciarlo in prestito da qualche parte.

Si potrebbe muovere qualcosina in uscita, dove si valuta il prestito di Gaetano alla Cremonese da gennaio.

