Il Napoli ha fatto uno straordinario cammino in Champions, che ha reso orgogliosa tutta la città e ha fatto capire a tutti che il Napoli non ha nulla da invidiare sul campo alle superpotenze del calcio europeo.

Purtroppo, non si può dire lo stesso per il Napoli Primavera, che termina all’ultimo posto il gironcino di Youth League, un vero peccato per i giovani di Frustalupi, che hanno appena conquistato 1 punto.

Per quanto riguarda il settore giovanile, c’è ancora strada da fare e l’obiettivo di abituare e far crescere i giovani talenti dell’Academy a certi livelli è stato raggiunto a metà, dato comunque che non si è vinta una partita nel girone e che la vittoria manca addirittura dal 2018 contro la Stella Rossa.

Dunque, bisogna fare ancora dei passi in avanti.

Fonte: Corriere della Sera- edizione Napoli.