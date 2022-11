Dopo la sconfitta indolore con il Liverpool, è tempo per la squadra di Spalletti di tornare a concentrarsi sul campionato, dato che la trasferta di Sabato riserverà la sfida a Bergamo con l’Atalanta, sfida tra prima e seconda.

Sarà una gara dura per gli azzurri, in quanto Gasperini, che ha un po’ vissuto la transizione estiva che ha vissuto il suo amico Spalletti, reputa questa partita lo strumento per capire la maturità e la forza reale dei suoi, e spera di trapanare il Napoli, da buon dentista quale è(Guardiola dixit).

Ma per gli azzurri di Spalletti non sarà una gara da meno, dato che la sconfitta di Anfield ha lasciato un po’ di rammarico e c’è voglia di battere sia la squadra di Gasperini in trasferta, dopo aver già superato Milan, Roma e Lazio, per dare ancora un segnale a tutti, ma anche per un altro motivo.

Infatti, questo Napoli in campionato ha inanellato otto vittorie di fila, come lo scorso anno, prima che si fermò nella gara dell’Olimpico, e ora la trasferta di sabato sarà un ulteriore banco di prova per questo gruppo.

Fonte: Corriere dello Sport.