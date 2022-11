Atalanta-Napoli, la conferenza di Spalletti fissata per domani alle 11.00

Archiviata la trasferta europea a Liverpool, il Napoli di Luciano Spalletti è pronto a rituffarsi sul campionato. Gli azzurri sono attesi dalla difficile trasferta a Bergamo contro l’Atalanta, in programma sabato alle ore 18.00. Il mister parlerà in conferenza, come di consueto, domani, alla vigilia del match. Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, Spalletti risponderà alle domande dei giornalisti alle ore 11.00. Per il Napoli una gara fondamentale per il suo cammino in campionato e per allungare sul secondo posto occupato proprio dai bergamaschi.