Accardi: “Il Napoli ha messo il tappo in bocca a chi pronto ad attaccarlo. Questa squadra si può avvicinare al Milan di Sacchi”

Beppe Accardi, agente, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Questo Napoli a chi somiglia? Al Napoli di Spalletti, non è paragonabile a nessuna squadra. Forse si può avvicinare un po’ al Milan di Sacchi come logica di gioco. Però la realtà è che il Milan di Sacchi aveva giocatori già affermati, mentre il Napoli di Spalletti ha giocatori che stiamo scoprendo ora. Differenze tra Napoli e Juventus ? Una delle due si è fregata di quello che veniva detto, l’altra aveva meno possibilità di operare tranquillamente. Di Maria è un nome importantissimo, ma se è andato via dalla squadra per cui giocava significa che qualche problemino ce l’aveva. La Juventus ha finito un ciclo, ma pensano solo al fatto che vincere sia l’unica cosa che conta. Oggi bisogna che la Juventus deve ritornare a fare la squadra vincente come per tanti anni. Il Napoli ha messo il tappo in bocca a tutti quelli che erano pronti ad attaccarlo. La Juventus? Ci sono allenatori che riescono a rendere in modo incredibile in certe piazze con certe logiche. Per allenare i bianconeri serve più un gestore. Il Napoli ha avuto uno degli allenatori più bravi al mondo, Ancelotti, che è un allenatore da Real Madrid non da Napoli. Gli equilibri del Napoli sono diversi da quelli del Real Madrid. Atalanta-Napoli? È un match importante per un motivo, il Napoli affronta l’Atalanta che è la più europea di tutte insieme agli azzurri. Chi vincerà dimostrerà di potersela giocare fino alla fine”.