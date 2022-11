Primi in classifica in Champions

Un percorso pressoché perfetto quello del Napoli in Champions, che ha fatto un upgrade anche a livello europeo, guadagnando grande rispetto da parte dei club più importanti d’Europa. Klopp, soprattutto, in conferenza stampa ha esaltato come non mai la bravura della squadra di Spalletti, ammettendo la superiorità degli azzurri in questo periodo stagionale; parole al miele che hanno insospettito l’allenatore azzurro, probabilmente nate per abbassare le pressioni dei reds, ma – per gli addetti ai lavori – sono sembrate sincere, di vera stima soprattutto dopo la lezione di calcio subìta alla prima gara di Champions.

L’Anfield ha sempre un sapore particolare per il clima infuocato garantito dai tifosi, uno stadio difficilissimo da espugnare: il Napoli non è mai riuscito a vincere contro un inglese nel loro stadio. Questa sera, nonostante l’amara sconfitta per aver giocato un’ottima partita, beffati nei minuti finali da Salah e Nunez su due calci d’angolo, l’obiettivo principe del primo posto è stato raggiunto, in quanto il Liverpool avrebbe dovuto vincere con 4 gol di scarto per superare i partenopei. Un risultato che tutto sommato ha potuto incidere solo sull’umore degli azzurri, per niente abituati finora ad uscire con zero punti dal rettangolo verde.

Questo però può essere uno sprono motivazionale che darà animo per continuare la striscia positiva. Di bello, dunque, c’è il grande sogno raggiunto: primo posto nel girone con cinque vittorie su sei. Ora però testa al campionato, azzerare i pensieri di Anfield e ripartire ancora più convinti dei propri mezzi.