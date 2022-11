Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Canale 21 dopo la gara contro il Liverpool:

“Disattenzione sui due gol non possiamo permetterci, contro queste squadre è punitivo calare l’attenzione anche per un secondo. Potevamo fare meglio ma resta la grande prestazione. Van Dijk? Non è facile contrastare gente come lui. Pensiamo già alla prossima partita. Cammino in Champions? Chiunque affronteremo sono sicuro che potremo toglierci grandi soddisfazioni”.