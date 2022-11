TuttoSport – Liverpool indietro in Premier League: Reds pronti a rifarsi in Europa

Il cammino del Liverpool in Premier League non è stato fino ad ora dei migliori.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui gli inglesi vorrebbero a tutti i costi riprendere la propria marcia partendo da una super prestazione contro un osso duro come il Napoli di Spalletti: “In Champions League invece la musica è diversa, soprattutto dopo il terribile esordio del Maradona contro il Napoli che adesso proverà a difendere il primo posto del girone proprio ad Anfield. In Europa i Reds sono solidi e anche piuttosto prolifici, mostrando per larghi tratti il gioco che ha caratterizzato la squadra negli ultimi anni, fatto di tanta pressione, intensità e soprattutto gol”.