TuttoSport – Klopp atterrito dall’attacco del Napoli: numeri spaventosi

Jürgen Klopp teme la prolificità del Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, l’allenatore dei Reds ha ammesso la forza spropositata del Napoli, che sarebbe una delle squadre più temibili da affrontare per chiunque attualmente. Il quotidiano riporta i numeri spaventosi dell’attacco a tinte azzurre: “Klopp teme molto l’ attacco del Napoli e ne ha ben donde, avendo il team azzurro realizzato 50 gol in 17 partite (solo il Bayern con 54 reti ha fatto meglio in Europa) ed è la squadra più prolifica di questa Champions: 20 gol in 5 partite per una media di 4 gol a partita. L’ ultima squadra italiana a chiudere un girone di Champions a punteggio pieno fu il Milan nel lontano 1992/93 e vincendo, i partenopei, potrebbero diventare l’undicesima squadra della storia a compiere questa impresa. Solo quattro delle sette stagioni disputate dai partenopei in Champions League sono poi proseguite fino agli ottavi, ma mai oltre finora. E’ arrivato il momento di sfatare questa tradizione negativa”.

Sarà una sfida tutta da vivere.