Che Kim fosse diventato un idolo per i tifosi partenopei, non era una novità, infatti in pochi mesi ha fatto dimenticare una bandiera del Napoli come Koulibaly grazie a prestazioni sontuose. I tifosi per elogiarlo fin da subito, hanno deciso di realizzare un murales presso i quartieri spagnoli davvero spettacolo.

murales Kim Min-Jae, quartieri spagnoli