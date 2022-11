Top&Flop: Sconfitta amara per gli azzurri. Olivera perfetto su Salah

E’ andata di scena l’ultima gara di UCL che ha visto il Napoli perdere ad Anfield per un risultato di 2 a 0. Ecco a voi il Top e il Flop:

TOP: Il dubbio era tra Lobotka e Olivera, ma scegliamo l’uruguagio per aver completamente annullato Salah. Perfetto su tutti i contrasti e in fase difensiva, ottimo anche il suo apporto in attacco, dove lo abbiamo visto duettare molto bene con Kvara.

FLOP: Politano è il nostro flop, lento e prevedibile, mai pericoloso e decisivo; non è stata la sua miglior partita su tutti i punti di vista. Da annotare che anche Meret non è stato impeccabile sui i due gol, ma la sua partita è stato comunque migliore dell’esterno italiano.